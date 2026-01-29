Три сироты в Сыктывкаре обрели жилье благодаря работе судебных приставов

В специализированном отделении судебных приставов Республики Коми находились на исполнении три судебных решения. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

После принятия мер принудительного исполнения и совместной работы с региональной администрацией, молодым людям выделено жилье, отвечающее всем необходимым стандартам и требованиям судебных решений.

Тем не менее при оформлении документов выяснилось, что с одним из получателей жилья отсутствует связь, что затрудняло передачу ключей.

"Наш сотрудник обратился за помощью в поиске к Уполномоченному по правам ребенка в регионе", — сообщила Евгения Шангина, руководитель специализированного отделения судебных приставов.