Три сироты в Сыктывкаре обрели жилье благодаря работе судебных приставов
- 20:30 29 января
- Инесса Богатая
В специализированном отделении судебных приставов Республики Коми находились на исполнении три судебных решения. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.
После принятия мер принудительного исполнения и совместной работы с региональной администрацией, молодым людям выделено жилье, отвечающее всем необходимым стандартам и требованиям судебных решений.
Тем не менее при оформлении документов выяснилось, что с одним из получателей жилья отсутствует связь, что затрудняло передачу ключей.
"Наш сотрудник обратился за помощью в поиске к Уполномоченному по правам ребенка в регионе", — сообщила Евгения Шангина, руководитель специализированного отделения судебных приставов.
"Благодаря оперативным действиям Татьяны Анатольевны Козловой, третьего взыскателя удалось быстро найти."
В течение недели все молодые люди стали обладателями собственного жилья.
