В Коми суд взыскал компенсацию с образовательного учреждения за ДТП с участием школьного автобуса
- 19:15 29 января
- Инесса Богатая
Инцидент произошел на автозаправочной станции в Прилузском районе. Водитель автобуса села Спаспоруб, совершая манёвр, задел припаркованный автомобиль. Пресс-служба судов Коми сообщает, что мужчина неверно оценил габариты своего транспорта и расстояние до соседней машины.
После выплаты страховой компанией компенсации в размере 70 тысяч рублей, владелец поврежденного авто провел независимую оценку, которая показала, что ремонт обойдется в 241 тысячу рублей. Разницу в 171 741 рубль 70 копеек он потребовал взыскать со школы, как владельца автобуса, в судебном порядке.
В ходе разбирательства, ответчик и страховая компания выразили несогласие с заявленной суммой ущерба. Суд назначил независимую экспертизу, которая подтвердила связь между повреждениями и ДТП. Экспертная оценка стоимости ремонта составила 74 700 рублей с учетом износа деталей и 125 400 рублей без учета. Поскольку стороны не оспорили выводы, суд принял заключение в качестве доказательства.
В итоге Прилузский районный суд 27 января 2026 года постановил взыскать со школы 50 700 рублей в пользу автовладельца, что представляет собой разницу между суммой, определенной экспертом, и страховой выплатой. Помимо этого, школа оплатит судебные издержки в размере 7 845 рублей 60 копеек. Необходимо отметить, что данное решение еще не вступило в силу и у сторон есть возможность его обжаловать.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре из-за пожара в квартире эвакуировали десять жильцов.