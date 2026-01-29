В Коми суд взыскал компенсацию с образовательного учреждения за ДТП с участием школьного автобуса

Инцидент произошел на автозаправочной станции в Прилузском районе. Водитель автобуса села Спаспоруб, совершая манёвр, задел припаркованный автомобиль. Пресс-служба судов Коми сообщает, что мужчина неверно оценил габариты своего транспорта и расстояние до соседней машины.

После выплаты страховой компанией компенсации в размере 70 тысяч рублей, владелец поврежденного авто провел независимую оценку, которая показала, что ремонт обойдется в 241 тысячу рублей. Разницу в 171 741 рубль 70 копеек он потребовал взыскать со школы, как владельца автобуса, в судебном порядке.