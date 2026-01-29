В Сыктывкаре из-за пожара в квартире эвакуировали десять жильцов

Инцидент случился 28 января в одном из многоэтажных домов на Сысольском шоссе. Детали происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Для предотвращения подобных происшествий: используйте только сертифицированные и исправные электроприборы с терморегуляторами; избегайте перегрузки электросетей, это может привести к короткому замыканию; внимательно следите за состоянием электроприборов во время их работы; покидая жилище, обязательно отключайте все электроприборы от сети; не допускайте использование поврежденных проводов и кабелей; установите в своих домах и квартирах автономные дымовые извещатели, которые вовремя предупредят о задымлении.

