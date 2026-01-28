В Коми возбуждено уголовное дело о крупном коммерческом подкупе с участием экс-главы банковского сектора и двух риелторов
- 01:00 29 января
- Инесса Богатая
По версии следствия, в 2025 году две предпринимательницы, специализирующиеся на риелторских услугах и сделках с недвижимостью, вступили в сговор с целью незаконного обогащения.
Они подыскивали покупателей, нуждающихся в ипотеке, и готовили поддельные документы, включая завышенные отчеты об оценке объектов недвижимости, которые не соответствовали требованиям для ипотечного кредитования. Об этом сообщает Следственный Комитет.
Эти пакеты документов передавались банковскому сотруднику, уполномоченному утверждать и подписывать кредитные соглашения. Осознавая незаконность действий риелторов, он все равно подписывал договоры. Параллельно с этим, один из риэлторов заключал документы купли-продажи, после чего деньги поступали к ней. За содействие в этих махинациях бывший начальник сектора получил крупную сумму в качестве коммерческого подкупа.
Экс-банкир задержан, проводятся следственные мероприятия. В отношении него и его предполагаемых сообщниц решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми. В настоящее время ведется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
