В Коми возбуждено уголовное дело о крупном коммерческом подкупе с участием экс-главы банковского сектора и двух риелторов

По версии следствия, в 2025 году две предпринимательницы, специализирующиеся на риелторских услугах и сделках с недвижимостью, вступили в сговор с целью незаконного обогащения.

Они подыскивали покупателей, нуждающихся в ипотеке, и готовили поддельные документы, включая завышенные отчеты об оценке объектов недвижимости, которые не соответствовали требованиям для ипотечного кредитования. Об этом сообщает Следственный Комитет.