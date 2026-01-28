Санавиация Коми оперативно эвакуировала 20 пациентов за неделю
- 22:00 28 января
- Инесса Богатая
С 19 по 26 января вертолеты и самолеты санитарной авиации Республики Коми совершили 13 вылетов, оказав помощь двум десяткам людей, нуждавшихся в срочной медицинской транспортировке, сообщает ТЦМК. Среди эвакуированных – один несовершеннолетний.
Особое внимание было уделено доставке пациента, получившего серьезные ожоги при пожаре в учебном центре МВД, в специализированную клинику Нижнего Новгорода.
Кроме того, авиамедики провели эвакуацию жителя Воркуты с острым сердечным заболеванием, которому во время полёта была подключена временная система поддержания сердечной деятельности.
Наземные бригады скорой помощи перевезли в медучреждения 50 больных.
Всего за отчетный период диспетчеры Территориального центра медицины катастроф обработали почти 8 тысяч вызовов. В Сыктывкаре врачам удалось вернуть к жизни одного человека, находящегося в критическом состоянии.
