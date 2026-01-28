Суд наказал штрафом жительницу Коми, выкинувшую спаниеля из окна
- 20:30 28 января
- Инесса Богатая
В Удорском районе женщина понесет наказание за жестокое обращение со своим питомцем. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
В начале ноября прошлого года из окна многоэтажки была выброшена собака породы спаниель. Животное выжило, но получило серьезные травмы, включая переломы позвоночника и бедра. Несмотря на усилия ветеринаров, чувствительность задних конечностей восстановить не удалось.
Собранные доказательства позволили установить, что злоумышленницей является хозяйка пса. В ходе судебного разбирательства установлено, что в ночь на 7 ноября 2025 года, находясь в своей квартире, женщина выкинула своего спаниеля из окна пятого этажа.
Подсудимая признала свою вину и выразила сожаление о случившемся. Суд, принимая во внимание чистосердечное раскаяние, назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.