Суд наказал штрафом жительницу Коми, выкинувшую спаниеля из окна

Фото "Про Город"

В Удорском районе женщина понесет наказание за жестокое обращение со своим питомцем. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. В начале ноября прошлого года из окна многоэтажки была выброшена собака породы спаниель. Животное выжило, но получило серьезные травмы, включая переломы позвоночника и бедра. Несмотря на усилия ветеринаров, чувствительность задних конечностей восстановить не удалось.

Собранные доказательства позволили установить, что злоумышленницей является хозяйка пса. В ходе судебного разбирательства установлено, что в ночь на 7 ноября 2025 года, находясь в своей квартире, женщина выкинула своего спаниеля из окна пятого этажа.