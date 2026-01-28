В Коми автоледи заплатит крупный штраф за нападение на полицейских

Инцидент произошел во время рейда ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Женщина, остановленная за рулем, выразила протест против отстранения от управления автомобилем. В результате словесной перепалки она ударила одного из полицейских рукой по голове. Позднее, уже в отделении МВД, она нанесла еще один удар локтем в руку другому сотруднику.

37-летняя жительница Ухты получила санкцию в размере 120 тысяч рублей за рукоприкладство по отношению к представителям правопорядка, сообщает пресс-служба городского суда.

На предварительном следствии обвиняемая частично признала свою вину. Суд, рассмотрев дело в общем порядке, признал ее виновной.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, в частности отсутствие судимостей, суд назначил женщине штраф за каждое из преступлений. Итоговая сумма составила 120 тысяч рублей, которые она сможет выплачивать в рассрочку в течение 10 месяцев.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

