Жительница Коми оформила кредиты на брата, чтобы отдать все деньги мошенникам

Жительница Коми оформила кредиты на брата, чтобы отдать все деньги мошенникам

Прокуратура Ижемского района завершила расследование дела в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в крупной краже с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в октябре 2024 года мошенники, посулив заработок на криптовалюте, убедили женщину оформить кредиты на имя её двоюродного брата. Получив доступ к телефону родственника, она оформила займы на 1, 5 миллиона рублей через мобильное приложение, перевела деньги на свой счёт, а затем отправила злоумышленникам. Обман раскрылся, когда брат узнал о кредитах и обратился в правоохранительные органы.

Обвиняемая признала свою вину и вернула всю сумму ущерба. Однако, несмотря на это, ей грозит до 10 лет лишения свободы, поскольку преступление относится к категории тяжких.

Материалы дела переданы в Ижемский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники выманили у жительницы Сыктывкара 850 тысяч рублей.

