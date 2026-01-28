Жительница Коми оформила кредиты на брата, чтобы отдать все деньги мошенникам

Прокуратура Ижемского района завершила расследование дела в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в крупной краже с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в октябре 2024 года мошенники, посулив заработок на криптовалюте, убедили женщину оформить кредиты на имя её двоюродного брата. Получив доступ к телефону родственника, она оформила займы на 1, 5 миллиона рублей через мобильное приложение, перевела деньги на свой счёт, а затем отправила злоумышленникам. Обман раскрылся, когда брат узнал о кредитах и обратился в правоохранительные органы.