Госсовет поддержит незащищенные категории жителей Коми

Депутаты Госсовета Коми прислушаются к гласу народа при корректировке действующих и написании новых законов в наступившем году. Об этом сообщил «Про Городу» первый вице-спикер парламента региона Сергею Усачев.

Вчера в главном органе законодательной власти нашей республики состоялся торжественный прием для представителей средств массовой информации. Руководство парламента вручило журналистам аккредитации в виде бейджей для возможности очного посещения мероприятий в стенах Госсовета. А также каждому представителю парламентского пресс-пула вручены полезные презенты: ежедневник, планер и ручка с логотипом Госсовета.

Традиционная ежегодная встреча, как и прежде, прошла в неформальной обстановке за чаем. Примечательно, что депутаты и представители масс-медиа на целый час поменялись местами. На этот раз парламентарии задавали вопросы корреспондентам, а они на них отвечали. Впрочем, и сами депутаты охотно поделились своими мыслями с прессой.

Вел мероприятие первый заместитель председателя Госсовета Сергей Усачев. На вопрос «Про Города» о планах нормотворческой деятельности на текущий год он заявил, что приоритет будет отдан мнению самих жителей городов и районов, к которому будут чутко прислушиваться народные избраннике.