Госсовет поддержит незащищенные категории жителей Коми

Депутаты Госсовета Коми прислушаются к гласу народа при корректировке действующих и написании новых законов в наступившем году. Об этом сообщил «Про Городу» первый вице-спикер парламента региона Сергею Усачев.

Вчера в главном органе законодательной власти нашей республики состоялся торжественный прием для представителей средств массовой информации. Руководство парламента вручило журналистам аккредитации в виде бейджей для возможности очного посещения мероприятий в стенах Госсовета. А также каждому представителю парламентского пресс-пула вручены полезные презенты: ежедневник, планер и ручка с логотипом Госсовета.

Традиционная ежегодная встреча, как и прежде, прошла в неформальной обстановке за чаем. Примечательно, что депутаты и представители масс-медиа на целый час поменялись местами. На этот раз парламентарии задавали вопросы корреспондентам, а они на них отвечали. Впрочем, и сами депутаты охотно поделились своими мыслями с прессой.

Вел мероприятие первый заместитель председателя Госсовета Сергей Усачев. На вопрос «Про Города» о планах нормотворческой деятельности на текущий год он заявил, что приоритет будет отдан мнению самих жителей городов и районов, к которому будут чутко прислушиваться народные избраннике.

«Особое внимание уделим законодательству о мерах государственной социальной поддержки наших жителей. В особенности тех, кто сам не сможет справиться с текущими жизненными ситуациями в рамках нынешних экономических реалий. Будем взаимодействовать с социальным блоком (правительства - прим. ред) и сами сфокусируемся в рамках законодательной деятельности на этом направлении», - отметил собеседник издания.

Он добавил: как и в прошлые годы, в рамках нового - нынешнего - созыва он ожидает, что немало действующих законов будет откорректировано либо создано с нуля по предложениям самих горожан и сельчан.

На просьбу Сергея Усачева к гостям внести пожелания, направленные на укрепление сотрудничества между Госсоветом и средствами массовой информации, корреспондент «Про Города» поделилось идеей совместных депутатско-журналистских десантов на территории. Имея ввиду коллективные выезды в муниципальные образование для встреч с населением, общественностью и местными депутатами.

Руководство парламента такую идею поддержало и сразу же пригласило присутствующих представителей редакций газет, информагенств и ТВ на первое в этом году большое выездное мероприятие. Оно намечено уже на следующую пятницу 6 февраля в село Посоздино Усть-Куломского района. Застрельщиком выезда выступил комитет Госсовета по социальной политике под руководством Анастасии Михайловой. Сама она рассказала, что в рамках объявленого Главой Коми Ростиславом Гольштейном 2026-го годом села депутаты планируют особенно активно посещение сёл и деревень по всей нашей республике для максимального погружения в аграрную тематику.

Это касается мониторинга состояния предприятий АПК, а также анализа жизни в глубинке как таковой. Выезды и общение напрямую с сельчанами в рамках обратной связи о том, что необходимо улучшить, позволит Госсовету внести свой вклад в Год села, создав еще более комфортные условия для тех, кто предпочитает городам жизнь и работу в отдаленных местностях. 

В приоритет на текущий год возведена и такая чувствительная сфера, как жилищно-коммунальное хозяйство. По словам депутатов, в числе ближайших планов разбор причин массовых сбоев электроснабжения населённых пунктов нынешней зимой, в том числе, в столице Коми. Да и другие аспекты жилищно-коммунальной отрасли региона нуждаются в особо пристальном взгляде и подключении к решению проблем на уровне законодателей нашего региона.

Прием для представителей СМИ завершился коллективным фотографированием депутатов и журналистов на память о первой в этом году, но точно не последней совместной встрече.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

