В Республике Коми прокуратура пресекла системные нарушения в работе контрольных органов

В 2025 году надзорный орган добился привлечения к административной ответственности 21 должностного лица за нарушения законодательства в сфере государственного и муниципального контроля. Основанием послужили выявленные факты несоблюдения требований при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорская проверка выявила систематические нарушения, связанные с ведением единого реестра контрольных мероприятий (ЕРКНМ). В частности, зафиксированы случаи несвоевременного внесения данных об актах контроля и ознакомления с их результатами. Так, главный специалист-эксперт Государственной жилищной инспекции по Сосногорску получил предупреждение за неоднократное нарушение сроков размещения информации в ФГИС "ЕРКНМ".