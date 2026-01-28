Логотип новостного портала Прогород
В Республике Коми прокуратура пресекла системные нарушения в работе контрольных органов

В Республике Коми прокуратура пресекла системные нарушения в работе контрольных органовФото "Про Город"

В 2025 году надзорный орган добился привлечения к административной ответственности 21 должностного лица за нарушения законодательства в сфере государственного и муниципального контроля. Основанием послужили выявленные факты несоблюдения требований при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорская проверка выявила систематические нарушения, связанные с ведением единого реестра контрольных мероприятий (ЕРКНМ). В частности, зафиксированы случаи несвоевременного внесения данных об актах контроля и ознакомления с их результатами. Так, главный специалист-эксперт Государственной жилищной инспекции по Сосногорску получил предупреждение за неоднократное нарушение сроков размещения информации в ФГИС "ЕРКНМ".

Также установлены факты нарушения требований к выдаче предписаний и контролю за устранением выявленных нарушений. Консультанты Государственной жилищной инспекции по Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Вымскому районам были привлечены к ответственности за ненадлежащий контроль за исполнением выданных предписаний, получив предупреждения.

Кроме того, прокуратура выявила случаи незаконного вмешательства органов муниципального контроля в деятельность предпринимателей. В Вуктыле начальник отдела ЖКХ и муниципального контроля привлечен к ответственности за организацию осмотра придомовых территорий без законных оснований, в результате чего юридическому лицу были выданы предписания. Мировой судья назначил чиновнику наказание в виде предупреждения.

