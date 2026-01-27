Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре пополнился штат врачей

В Сыктывкаре пополнился штат врачей Фото Минздрава Коми

В городской поликлинике №3 приступила к работе терапевт Анна Каверина, осуществив тем самым свою давнюю мечту о врачебной практике.

Получив образование на факультете "Лечебное дело" в Ярославском медицинском госуниверситете, она еще в студенческие годы начала приобретать практические навыки, работая в стационарах. Будущие медики занимались сбором анамнеза, проводили осмотры пациентов, устанавливали диагнозы и вели документацию.

Доктор Каверина отмечает, что наибольшую сложность представляет установление контакта с пациентом и соблюдение отведенного на прием времени.

"Встречаются случаи, когда от твоих действий зависит многое, и необходимо сохранять спокойствие и точность. Это воспитывает самообладание", - рассказывает она.

В настоящее время терапевт проходит обучение по специальности "анестезиолог-реаниматолог" и планирует дальнейшее совершенствование своих профессиональных навыков. Анна Каверина подчеркнула, что работа врача повлияла на ее отношение к своему здоровью. Теперь она уделяет больше внимания своему самочувствию, старается правильно питаться и поддерживать физическую форму.

Министерство здравоохранения Республики Коми продолжает активно привлекать и удерживать медицинские кадры в регионе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре мужчинаа получил срок за убийство сожительницы. 

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+