В Сыктывкаре пополнился штат врачей

Получив образование на факультете "Лечебное дело" в Ярославском медицинском госуниверситете, она еще в студенческие годы начала приобретать практические навыки, работая в стационарах. Будущие медики занимались сбором анамнеза, проводили осмотры пациентов, устанавливали диагнозы и вели документацию.

В городской поликлинике №3 приступила к работе терапевт Анна Каверина, осуществив тем самым свою давнюю мечту о врачебной практике.

Доктор Каверина отмечает, что наибольшую сложность представляет установление контакта с пациентом и соблюдение отведенного на прием времени.

"Встречаются случаи, когда от твоих действий зависит многое, и необходимо сохранять спокойствие и точность. Это воспитывает самообладание", - рассказывает она.

В настоящее время терапевт проходит обучение по специальности "анестезиолог-реаниматолог" и планирует дальнейшее совершенствование своих профессиональных навыков. Анна Каверина подчеркнула, что работа врача повлияла на ее отношение к своему здоровью. Теперь она уделяет больше внимания своему самочувствию, старается правильно питаться и поддерживать физическую форму.

Министерство здравоохранения Республики Коми продолжает активно привлекать и удерживать медицинские кадры в регионе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

