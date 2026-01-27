В Республике Коми 27 января ожидаются снегопады и небольшой мороз

27 января, в Сыктывкаре ожидается облачная погода. Ночью столбик термометра опустится до -15…-17 °C, днем потеплеет до -10…-12 °C. Ожидается небольшой снег ночью и умеренный днем. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В регионе сегодня прогнозируются умеренные холода. Подробнее о погоде сообщили в ЦГМС.

В Ухте синоптики обещают облачность с прояснениями и небольшой, а затем умеренный снег. Ночная температура составит -16…-18 °C, дневная -15…-17 °C. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Печоре будет облачно, также ожидается ночью небольшой, а днем умеренный снег. Температура воздуха ночью и днем -15…-17 °C. Ветер южный, умеренный.

В Воркуте прогнозируется переменная облачность и временами небольшой снег. Ночью похолодает до -22…-24 °C, днем ожидается -18…-20 °C. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, местами порывистый.

В Усинске сохранится облачная погода с небольшим снегом ночью и умеренным днем. Температура ночью -15…-17 °C, днем -15…-17 °C. Ветер южный, умеренный.

В Инте также ожидается облачность и временами небольшой снег. Температура ночью -18…-20 °C, днем -16…-18 °C. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Усть-Цильме будет облачно и пройдет небольшой снег. Ночью и днем температура воздуха составит -15…-17 °C. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Вуктыле прогнозируется облачная погода и ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью -15…-17 °C, днем -15…-17 °C. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Троицко-Печорске ожидается облачность с прояснениями и ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью температура опустится до -17…-19 °C, днем ожидается -15…-17 °C. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Объячево будет облачно и ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью -16…-18 °C, днем -10…-12 °C. Ветер южный и юго-западный, умеренный.