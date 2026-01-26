"Госуслуги" и "силовики" обманули жителя Коми на миллион рублей

В полицию Инты обратился 56-летний мужчина, ставший жертвой сложной схемы обмана. Злоумышленники, выдававшие себя за администратора портала "Госуслуги" и представителей различных финансовых и силовых структур, убедили его перевести все свои сбережения на "безопасный счет". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказал потерпевший, все началось со звонка в мессенджере от "администратора Госуслуг", который сообщил о взломе аккаунта и оформленной доверенности на подозрительное лицо. Далее, к обману подключились другие аферисты, используя различные платформы для связи и представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, Центробанка и силовых ведомств. Они оказывали психологическое давление, убеждая мужчину в необходимости срочного перевода сбережений.