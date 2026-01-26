"Госуслуги" и "силовики" обманули жителя Коми на миллион рублей
- 11:45 26 января
- Инесса Богатая
В полицию Инты обратился 56-летний мужчина, ставший жертвой сложной схемы обмана. Злоумышленники, выдававшие себя за администратора портала "Госуслуги" и представителей различных финансовых и силовых структур, убедили его перевести все свои сбережения на "безопасный счет". Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как рассказал потерпевший, все началось со звонка в мессенджере от "администратора Госуслуг", который сообщил о взломе аккаунта и оформленной доверенности на подозрительное лицо. Далее, к обману подключились другие аферисты, используя различные платформы для связи и представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, Центробанка и силовых ведомств. Они оказывали психологическое давление, убеждая мужчину в необходимости срочного перевода сбережений.
После этого жертве предложили установить приложение, через которое мошенники получили доступ к его банковскому счету. В результате с виртуального кошелька мужчины исчезло более миллиона рублей. После осознания обмана, потерпевший обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". МВД по Коми еще раз предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность и не выполнять никаких действий по указанию незнакомцев, звонящих в мессенджерах и представляющихся сотрудниками банков или государственных ведомств.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми пенсионерка стала жертвой изощренной схемы мошенников, лишившись сбережений и оказавшись в долгах.