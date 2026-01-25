Что надо знать родителям в Коми о выплате маткапитала в этом году

Читательницы «Про Города» из числа мам маленьких детей попросили нас выяснить: вырастет ли выплата маткапитала до трех лет тем родителям, кому она была назначена в прошлом году? Наше издание разобралось в тонкостях востребованной меры социальной господдержки.

Как пояснили нашему изданию в профильном ведомстве, эта выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка: «Поэтому после индексации с наступившего года ее размер тоже увеличивается автоматически».

Мамам малышей во всех городах и районах нашей Республики следует знать: выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет равна одному региональному прожиточному минимуму на детей в месяц.

«Подавать дополнительно заявление на перерасчет не нужно», - успокоили наших читательниц.

Пособие каждый раз выплачивается в каждом текущем месяце за предыдущий. Это значит, что пособие за январь 2026-го вам перечислят в феврале текущего года, а за февраль - в марте, и так далее.