Что надо знать родителям в Коми о выплате маткапитала в этом году
- 15:00 25 января
- administrator
Читательницы «Про Города» из числа мам маленьких детей попросили нас выяснить: вырастет ли выплата маткапитала до трех лет тем родителям, кому она была назначена в прошлом году? Наше издание разобралось в тонкостях востребованной меры социальной господдержки.
Как пояснили нашему изданию в профильном ведомстве, эта выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка: «Поэтому после индексации с наступившего года ее размер тоже увеличивается автоматически».
Мамам малышей во всех городах и районах нашей Республики следует знать: выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет равна одному региональному прожиточному минимуму на детей в месяц.
«Подавать дополнительно заявление на перерасчет не нужно», - успокоили наших читательниц.
Пособие каждый раз выплачивается в каждом текущем месяце за предыдущий. Это значит, что пособие за январь 2026-го вам перечислят в феврале текущего года, а за февраль - в марте, и так далее.
«Пособие за январь уже считается в новом размере с учетом индексации прожиточного минимума. Первые увеличенные выплаты придут получателям в феврале», - обрадовали родителей маленьких детей в ведомстве.
Кстати. Если вы сейчас не получаете выплату, то можете подать соответствующее заявление посредством портала Госуслуг (но до того заведите там свою учетную запись). Альтернативные варианты: можете это сделать в офисе Социального фонда России либо в сети центров МФЦ (Мои документы).
Галина СЕРГЕЕВА