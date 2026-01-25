Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Что надо знать родителям в Коми о выплате маткапитала в этом году

Что надо знать родителям в Коми о выплате маткапитала в этом годуФото из архива Pro Города

Читательницы «Про Города» из числа мам маленьких детей попросили нас выяснить: вырастет ли выплата маткапитала до трех лет тем родителям, кому она была назначена в прошлом году? Наше издание разобралось в тонкостях востребованной меры социальной господдержки.

Как пояснили нашему изданию в профильном ведомстве, эта выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка: «Поэтому после индексации с наступившего года ее размер тоже увеличивается автоматически».

Мамам малышей во всех городах и районах нашей Республики следует знать: выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет равна одному региональному прожиточному минимуму на детей в месяц.

«Подавать дополнительно заявление на перерасчет не нужно», - успокоили наших читательниц.

Пособие каждый раз выплачивается в каждом текущем месяце за предыдущий. Это значит, что пособие за январь 2026-го  вам перечислят в феврале текущего года, а за февраль - в марте, и так далее.

«Пособие за январь уже считается в новом размере с учетом индексации прожиточного минимума. Первые увеличенные выплаты придут получателям в феврале», - обрадовали родителей маленьких детей в ведомстве.

Кстати. Если вы сейчас не получаете выплату, то можете подать соответствующее заявление посредством портала Госуслуг (но до того заведите там свою учетную запись). Альтернативные варианты: можете это сделать в офисе Социального фонда России либо в сети центров МФЦ (Мои документы).

Галина СЕРГЕЕВА

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+