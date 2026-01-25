Ростислав Гольдштейн поздравил молодежь Коми с Днем студенчества
- 16:30 25 января
- Анастасия Амелькина
Глава Коми отметил вклад подрастающего поколения в развитие республики, подчеркнув, что студенческие годы – это время энергии и закладки будущего.
Гольдштейн написал на своей странице "ВКонтакте", что видит, как много студенты уже делают для Коми, проявляя себя в учебе, работе, науке, спорте и творчестве. Он поблагодарил их за это и отметил, что на них лежит ответственность за будущее региона.
В связи с объявлением 2026 года Годом села в Коми, особое внимание будет уделено созданию возможностей для молодых специалистов в деревенской местности. Гольдштейн подчеркнул, что идеи и силы студентов необходимы для превращения села в "территории успеха".
В завершение своего поздравления глава Коми пожелал студентам успешной сдачи всех сессий, смелости в мечтах и уверенности в своих силах, выразив надежду на то, что все их замыслы осуществятся.
К предыдущим новостям: жители Коми больше не смогут воспользоваться маршрутом Воркута — Санкт-Петербург.