Ростислав Гольдштейн поздравил молодежь Коми с Днем студенчества

Фото со страницы Ростислава Гольдштейна

Глава Коми отметил вклад подрастающего поколения в развитие республики, подчеркнув, что студенческие годы – это время энергии и закладки будущего. Гольдштейн написал на своей странице "ВКонтакте", что видит, как много студенты уже делают для Коми, проявляя себя в учебе, работе, науке, спорте и творчестве. Он поблагодарил их за это и отметил, что на них лежит ответственность за будущее региона.

В связи с объявлением 2026 года Годом села в Коми, особое внимание будет уделено созданию возможностей для молодых специалистов в деревенской местности. Гольдштейн подчеркнул, что идеи и силы студентов необходимы для превращения села в "территории успеха".

В завершение своего поздравления глава Коми пожелал студентам успешной сдачи всех сессий, смелости в мечтах и уверенности в своих силах, выразив надежду на то, что все их замыслы осуществятся.