Жители Коми больше не смогут воспользоваться маршрутом Воркута — Санкт-Петербург

Отмена начнет действовать уже весной. Как теперь добраться из Коми в культурную столицу, читайте в нашем материале.

РЖД отменяет прямой поезд №77/78 сообщением "Воркута — Санкт-Петербург" с 29 марта, вводя новую схему проезда для пассажиров между Заполярьем и Северной столицей. Вместо прямого поезда пассажиры смогут добираться маршрутом №93/94 "Лабытнанги — Санкт-Петербург" с пересадкой на станции Котлас Южный. Также часть вагонов из Воркуты будет присоединена к рейсу №375/376, идущему в Москву. Об этом пишет БНК.