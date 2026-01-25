Жители Коми больше не смогут воспользоваться маршрутом Воркута — Санкт-Петербург
- 14:30 25 января
- Анастасия Амелькина
Отмена начнет действовать уже весной. Как теперь добраться из Коми в культурную столицу, читайте в нашем материале.
РЖД отменяет прямой поезд №77/78 сообщением "Воркута — Санкт-Петербург" с 29 марта, вводя новую схему проезда для пассажиров между Заполярьем и Северной столицей. Вместо прямого поезда пассажиры смогут добираться маршрутом №93/94 "Лабытнанги — Санкт-Петербург" с пересадкой на станции Котлас Южный. Также часть вагонов из Воркуты будет присоединена к рейсу №375/376, идущему в Москву. Об этом пишет БНК.
Несмотря на отмену прямого маршрута (время которого составляло около 46 часов), РЖД обещает, что общее количество рейсов в Санкт-Петербург останется прежним. Депутат совета Инты Михаил Ярин сообщил, что компания готова добавлять вагоны при увеличении пассажиропотока. Стоимость билетов варьируется от 5 до 12 тысяч рублей, в зависимости от типа вагона и поезда.
