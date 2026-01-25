В Коми выезд со второстепенной дороги закончился трагедией: автомобилист скончался до приезда медиков
- 12:45 25 января
- Анастасия Амелькина
Вчера в Инте произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель ВАЗ-21043. Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, авария произошла в 13:46 на улице Геологической.
Водитель отечественного авто 1964 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу МАЗу и совершил столкновение. Находившийся за рулем ВАЗа мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой.
Пассажирка автомобиля, женщина 1966 года рождения, получила травмы, включая сотрясение головного мозга и ушибы, но госпитализация ей не потребовалась. О характере травм сообщили в БНК. Стаж вождения погибшего составлял 23 года.
Всего в этот день в Коми произошло 19 ДТП, но лишь одно повлекло за собой трагические последствия.
