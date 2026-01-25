Врач сборной России по лыжным гонкам спас пассажира в самолете, летевшем в Сыктывкар
- 11:45 25 января
- Анастасия Амелькина
Медик уже в восьмой раз помогает путешественникам во время полета. В этот раз ситуация закончилась благополучно.
Врач сборной России по лыжным гонкам, Владимир Гардер, оказал экстренную медицинскую помощь пассажиру на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сыктывкар. Как рассказал сам мужчина в эфире "Матч ТВ", попутчику стало плохо из-за некачественной пищи, и он начал терять сознание.
Благодаря оперативным действиям Гардера и помощи его коллег, Елены Гладковой и Владимира Икмельта, удалось стабилизировать состояние больного и избежать экстренной посадки. Врач отметил, что это уже восьмой подобный случай в его практике, и он всегда руководствуется инструкциями ФМБА и своим опытом. В настоящее время Гардер находится в Республике Коми, где проходит этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам.
