Врач сборной России по лыжным гонкам спас пассажира в самолете, летевшем в Сыктывкар

Фото из архива Pro Города

Медик уже в восьмой раз помогает путешественникам во время полета. В этот раз ситуация закончилась благополучно.

Врач сборной России по лыжным гонкам, Владимир Гардер, оказал экстренную медицинскую помощь пассажиру на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сыктывкар. Как рассказал сам мужчина в эфире "Матч ТВ", попутчику стало плохо из-за некачественной пищи, и он начал терять сознание.

Благодаря оперативным действиям Гардера и помощи его коллег, Елены Гладковой и Владимира Икмельта, удалось стабилизировать состояние больного и избежать экстренной посадки. Врач отметил, что это уже восьмой подобный случай в его практике, и он всегда руководствуется инструкциями ФМБА и своим опытом. В настоящее время Гардер находится в Республике Коми, где проходит этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам.

