Врач сборной России по лыжным гонкам спас пассажира в самолете, летевшем в Сыктывкар

Медик уже в восьмой раз помогает путешественникам во время полета. В этот раз ситуация закончилась благополучно.

Врач сборной России по лыжным гонкам, Владимир Гардер, оказал экстренную медицинскую помощь пассажиру на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сыктывкар. Как рассказал сам мужчина в эфире "Матч ТВ", попутчику стало плохо из-за некачественной пищи, и он начал терять сознание.