В Коми оштрафовали мужчину за незаконное хранение ружья

Фото из архива Pro Города

Житель села Кедвавом Ухтинского района был привлечен к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного ружья "ТОЗ-63" 16 калибра. Мужчина держал оружие без необходимой лицензии с неустановленного времени до 26 сентября 2025 года. Об этом сообщается в пресс-службе судов Республики Коми. О незаконном наличии предмета в полицию сообщила сестра правонарушителя после конфликта с ним.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.10 КоАП РФ, и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей без конфискации оружия. Постановление суда еще не вступило в законную силу: его можно обжаловать.