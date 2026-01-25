Ссора из-за снега в Коми закончилась дракой
- 09:55 25 января
- Анастасия Амелькина
Как сообщает пресс-служба судов республик, 6 декабря 2025 года печорец чистил снег во дворе дома по улице Энергостроителей, когда его сосед на автомобиле случайно наехал на его лопату.
В регионе соседская ссора из-за уборки снега переросла в драку. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого убиравший во дворе снег ударил автомобилиста по лицу, причинив ему физическую боль.
Мировой судья признал жителя Печоры виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев). Размер штрафа или вид другого наказания в сообщении не уточняются. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано одной из сторон конфликта.
К предыдущим новостям: сыктывкарца задержали при попытке украсть алкоголь и пирожные, после чего он начал материться и закурил.