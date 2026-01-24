Каждый шестой заключенный в колониях Коми отбывает срок за убийство
25 января
Анастасия Амелькина
По данным УФСИН по региону, контингент в исправительных учреждениях республики характеризуется высокой долей тяжких преступлений.
Каждый шестой заключенный отбывает срок за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а четверть осуждены за наркопреступления. Более половины (67%) заключенных совершили преступления повторно.
В колониях содержатся 248 человек, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и 44 осужденных за терроризм и экстремизм. Об этом пишет БНК.
Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, 102 заключенных получают образование, в том числе 20 – высшее. В 2025 году для обеспечения работой освобождающихся было организовано 69 ярмарок вакансий, что позволило трудоустроить 86 человек. Кроме того, впервые были заключены семь «отложенных» трудовых договоров.
Власти Коми выделили 12,5 миллиона рублей на модернизацию производства в колониях, что позволило закупить новое швейное, столярное и котельное оборудование.
