Каждый шестой заключенный в колониях Коми отбывает срок за убийство

Фото из архива Pro Города

По данным УФСИН по региону, контингент в исправительных учреждениях республики характеризуется высокой долей тяжких преступлений. Каждый шестой заключенный отбывает срок за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а четверть осуждены за наркопреступления. Более половины (67%) заключенных совершили преступления повторно.

В колониях содержатся 248 человек, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и 44 осужденных за терроризм и экстремизм. Об этом пишет БНК.

Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, 102 заключенных получают образование, в том числе 20 – высшее. В 2025 году для обеспечения работой освобождающихся было организовано 69 ярмарок вакансий, что позволило трудоустроить 86 человек. Кроме того, впервые были заключены семь «отложенных» трудовых договоров.