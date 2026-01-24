Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Каждый шестой заключенный в колониях Коми отбывает срок за убийство

Каждый шестой заключенный в колониях Коми отбывает срок за убийствоФото из архива Pro Города

По данным УФСИН по региону, контингент в исправительных учреждениях республики характеризуется высокой долей тяжких преступлений.

Каждый шестой заключенный отбывает срок за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а четверть осуждены за наркопреступления. Более половины (67%) заключенных совершили преступления повторно.

В колониях содержатся 248 человек, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и 44 осужденных за терроризм и экстремизм. Об этом пишет БНК.

Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, 102 заключенных получают образование, в том числе 20 – высшее. В 2025 году для обеспечения работой освобождающихся было организовано 69 ярмарок вакансий, что позволило трудоустроить 86 человек. Кроме того, впервые были заключены семь «отложенных» трудовых договоров.

Власти Коми выделили 12,5 миллиона рублей на модернизацию производства в колониях, что позволило закупить новое швейное, столярное и котельное оборудование.

К предыдущим новостям: Минприроды Коми проверяет информацию о загрязнении воздуха в Сыктывкаре.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+