Минприроды Коми проверяет информацию о загрязнении воздуха в Човском промузле Сыктывкара

В конце декабря 2025 года специалисты ведомства провели выездной осмотр территории, но не выявили признаков несанкционированного сжигания отходов. Были зафиксированы выбросы из труб предприятий.

Министерство природных ресурсов и экологии Коми отреагировало на жалобы жителей, обеспокоенных систематическим загрязнением воздуха в районе Човского промышленного узла Сыктывкара. Люди жалуются на едкий дым, копоть и сажу, которые появляются в результате сжигания производственных отходов, автомобильных покрышек и остатков леса, особенно в ночное время.