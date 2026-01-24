Минприроды Коми проверяет информацию о загрязнении воздуха в Човском промузле Сыктывкара
- 23:00 24 января
- Анастасия Амелькина
В конце декабря 2025 года специалисты ведомства провели выездной осмотр территории, но не выявили признаков несанкционированного сжигания отходов. Были зафиксированы выбросы из труб предприятий.
Министерство природных ресурсов и экологии Коми отреагировало на жалобы жителей, обеспокоенных систематическим загрязнением воздуха в районе Човского промышленного узла Сыктывкара. Люди жалуются на едкий дым, копоть и сажу, которые появляются в результате сжигания производственных отходов, автомобильных покрышек и остатков леса, особенно в ночное время.
Все обращения были направлены в Роспотребнадзор региона, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Коми и НАО, а также в администрацию Сыктывкара для дальнейшего рассмотрения и проверок. Предприятиям промзоны направлены запросы с требованием предоставить пояснения по жалобам жителей.
Как сообщает Минприроды Коми, 16 января 2026 года после сообщения от жительницы о извержении черного дыма специалисты ведомства оперативно провели повторный выездной осмотр и зафиксировали выбросы, предположительно находящейся на территории ООО «Лузалес». Материалы переданы в Межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.
Ранее мы писали, что жительница Коми ранила своего знакомого ножом и вызвала скорую.