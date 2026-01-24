Младенцам в Коми родители зачем-то дали странные имена

Жители Коми, став родителями в прошлом году, наделяли своих малышей довольно странными именами. Подборку наиболее популярных и особо редких имен появившихся на свет младенцев представляет вниманию «Про Город».

Как рассказали нашему изданию в министерстве юстиции региона, по итогам ушедшего года в Коми при государственной регистрации рождения чаще всего мамы и папы в свидетельствах о рождении просили загсы написать вот такие имена мальчиков: Артём, Михаил, Александр, Лев, Матвей. А для девочек чаще всего выбирали имена: София, Ева, Виктория, Анна, Варвара.