Младенцам в Коми родители зачем-то дали странные имена
- 09:00 24 января
Жители Коми, став родителями в прошлом году, наделяли своих малышей довольно странными именами. Подборку наиболее популярных и особо редких имен появившихся на свет младенцев представляет вниманию «Про Город».
Как рассказали нашему изданию в министерстве юстиции региона, по итогам ушедшего года в Коми при государственной регистрации рождения чаще всего мамы и папы в свидетельствах о рождении просили загсы написать вот такие имена мальчиков: Артём, Михаил, Александр, Лев, Матвей. А для девочек чаще всего выбирали имена: София, Ева, Виктория, Анна, Варвара.
Что касается редких и при этом очень странных имен, в загсах к таковым отнесли: Арсен, Искандар, Варлам; Розалия, Капитолина, Ефросиния.
Еще один анализируемый в загсах на ежегодной основе показатель - это возраст вступления жителей городов и районов Коми в брак. В минувшем году в среднем невестами становились 32-летние женщины, а к статусу жениха мужчины оказывались готовыми в 34 года.
Сами же цифры по числу созданных за прошлый год «ячеек общества» загсы пока что предпочитают не обнародовать.
Если же судить о динамике по обратной связи от фотографов, по крайней мере, в Сыктывкаре влюбленные пары в 2025-ом связывали себя узами Гименея часто (такое понимание обусловлено активными заказами мастерам постановочных фотосессий в дни свадеб).
Галина СЕРГЕЕВА