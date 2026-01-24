Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Младенцам в Коми родители зачем-то дали странные имена

Младенцам в Коми родители зачем-то дали странные имена Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жители Коми, став родителями в прошлом году, наделяли своих малышей довольно странными именами. Подборку наиболее популярных и особо редких имен появившихся на свет младенцев представляет вниманию «Про Город».

Как рассказали нашему изданию в министерстве юстиции региона, по итогам ушедшего года в Коми при государственной регистрации рождения чаще всего мамы и папы в свидетельствах о рождении просили загсы написать вот такие имена мальчиков: Артём, Михаил, Александр, Лев, Матвей. А для девочек чаще всего выбирали имена: София, Ева, Виктория, Анна, Варвара.

Что касается редких и при этом очень странных имен, в загсах к таковым отнесли: Арсен, Искандар, Варлам; Розалия, Капитолина, Ефросиния.

Еще один анализируемый в загсах на ежегодной основе показатель - это возраст вступления жителей городов и районов Коми в брак. В минувшем году в среднем невестами становились 32-летние женщины, а к статусу жениха мужчины оказывались готовыми в 34 года.

Сами же цифры по числу созданных за прошлый год «ячеек общества» загсы пока что предпочитают не обнародовать.

Если же судить о динамике по обратной связи от фотографов, по крайней мере, в Сыктывкаре влюбленные пары в 2025-ом связывали себя узами Гименея часто (такое понимание обусловлено активными заказами мастерам постановочных фотосессий в дни свадеб).

Галина СЕРГЕЕВА

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+