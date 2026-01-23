В Общественной палате Коми прошла прямая линия по вопросам качества уборки снега с кровель и во дворах многоквартирных домов

Жители каких муниципалитетов позвонили и пропросигнализировали о проблемах - выяснила корреспондент «Про Города».

Это мероприятие инициировала постоянная рабочая группа Общественной палаты Коми по вопросам ЖКХ. Ее руководитель Дарья Шучалина выступила модератором. За час в рамках прямой линии рассмотрено чуть более десятка обращений, большая часть которых поступила от жителей столицы региона.

Ряд горожан посетовали на то, что снег убирается редко, а это затрудняет передвижение во дворах. В основном, такая ситуация актуальна для жителей микрорайона Орбита и местечка Чов.

А вот горожане из исторической части города недовольны запущенными территориями вокруг гаражных комплексов.

Как пояснил звонившим первый заместитель руководителя администрации муниципалитета Александр Гонтарь, за такие объекты недвижимости отвечают председатели гаражных строительных кооперативов (ГСК). Так что требовать уборку снега должны в первую очередь сами хозяева боксов для автомобилей.

Что касается заездов во дворы (еще одна ТОПовая причина звонков горожан в палату). По словам Александра Геннадьевича, даже если эти участки не на балансе многоквартирного дома, а принадлежат, к примеру, муниципалитету - все же чистить их следует управленцам жилфондом. Как правило, речь о трёх - пяти метрах и эти расходы несущественно увеличивают затраты жильцов домов. При этом следует понимать, что они сами пользуются этими заездами и должны быть заинтересованы в привидении их в нормативное состояние.

Первый заместитель руководителя Службы стройжилнадзора Коми Галина Машукова напомнила о разнице полномочий между собственниками квартир в жилфонде и управленцами. Так, за уборку от снега и наледи кровель домов, козырьков подъездов и придомовых территорий ответственны управляющей компании, ТСЖ и ЖСК. А вот если снеговые шапки, глыбы или сосульки свисают с козырьков балконов, которые самодеятельно остеклили сами обладатели жилплощади, то это зона их полномочий. Более того, компания, товарищество или кооператив вправе потребовать от жильца своими силами очистить козырёк балкона, чтобы не создавать угрозу безопасности проходящим вдоль дома людям, а также припаркованным под окнами автомобилям.

Один из сигналов поступил от коллектива конно-спортивного центра «Аврора». Он располагается на стыке Сыктывкара и соседнего села в Выльгорт Сыктывдинского района. Дорожные службы регулярно очищающие проезжую часть, однако заваливают снежными отвалами обочины. В том числе - заезд на повороте, который ведёт к территории центра. В результате сотрудники учреждения оказываются заблокированными снежной стеной.

Первый вице-мэр сообщил, что за эту территорию отвечает управление автомобильных дорог Коми (подвед Минстроя - прим. ред). Его руководство наняло для уборки дорог «Коми дорожную компанию». Так что это ее спецтехника заваливает заезд в центр. Вместе с тем, администрация Сыктывкара по просьбе модератора прямой линии окажет действия конно-спортивному центру и обратится с предложением к региональным дорожникам избегать обустройства отвалов на данном отрезке своего пути.

Между тем, следует понимать, что на территории муниципалитета 3500 индивидуальных жилых домов.

«Городские дорожники чистят проезжие части и не имеют возможности останавливаться перед заездом к каждому объекту в частном секторе. Тем самым, ответственность за уборку снега лежит на самих хозяевах частных домов», - добавил в развитие темы Александр Гонтарь.

Старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Алексей Козлов развенчал опасения тех жителей, которые опасаются «сливать» своих нерадивых управленцев жилфондом только потому, что те могут оказаться привлечены к административной ответственности, но штрафы оплатят не из своего кармана, а «размажут» среди самих жильцов, внеся их под фиктивным предлогом в ежемесячные счета за ЖКУ.