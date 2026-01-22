Жителям Коми объяснили, почему искать работу в центрах занятости выгоднее, чем на частных сайтах

Поиск работы в центре занятости выгоднее, чем на частных сайтах, потому что вас наделят статусом безработного, будут платить пособие, улучшат ваше резюме и помогут успешно проявить себя на собеседовании с потенциальными работодателями, которых еще и найти помогут. Подробнее об этих преимуществах кадрового центра «Работа России» - в репортаже корреспондента «Про Города».

Как ранее сообщало наше издание, на текущей неделе директор Центра занятости населения в Коми Ирина Рыбина провела экскурсию для журналистов по офису по улице Свободы. Теперь это не просто место притяжения оставшихся без заработка горожан, но и полноценный кадровый центр, взаимодействие с которым для сыктывкарцев намного перспективнее, нежели самостоятельный поиск организации или учреждения для своей профессиональной самореализации.

Во-первых, в центре «Работа России» предлагают вакансии только от проверенных работодателей – и государственных, и частных. Так что нарваться на фирму-однодневку для вас риска нет (в отличие от частных интернет-сайтов). Дело в том, что сотрудники центра перед тем, как разместить информацию от руководителей структур, ищущих себе сотрудников, через налоговую инспекцию проверяют легитимность их деятельности и платежеспособность. Как уточнила Ирина Рыбина «Про Городу», за ее бытность директором на протяжении вот уже десятка лет ни один трудоустроенный не пожаловался в центр на то, что ему предложили контрору по типу «рога и копыта». А вот зато благодарностей от людей очень много.

И, между прочим, не только за подошедшую вакансию. В центре каждому желающему могут помочь подкорректировать его резюме, указав на слабые и сильные стороны. А это крайне важно, так как в целях экономии драгоценного времени начальники сначала отбирают соискателей именно по резюме (в заочном виде) и только те, что их впечатлили, становятся поводом пригласить человека для личного общения на очное собеседование.

Примечательно, что в центр «Работа России» все чаще обращаются не только те, кто уже оказался «на улице», но и работающие горожане. Это те, кто еще трудится, но уже не доволен условиями или оплатой, а потому параллельно подыскивает себе новое «пристанище». Впрочем, представители обеих категорий испытывают стресс, поскольку не чувствуют себя востребованными либо полноценно оцененными в денежном эквиваленте. Для таких сыктывкарцев в центре занятости населения открыты двери кабинета психолога. Там можно восстановиться морально, а заодно – пройти диагностику, чтобы понять: какой фронт работ на текущем этапе жизни подойдет больше всего. Инструменты у психолога самые разные. Вплоть до… МАК-карт.

С особой заботой в центре относятся к людям с инвалидностью, вне зависимости от того, как она оказалась получена: с рождения, в ходе жизни или в период военной службы.

«Для такой категории у нас отведено отдельное пространство рядом со входом, чтобы людям на колясках или с другими сложностями здоровья не приходилось передвигаться по всем нашим большим и просторным помещениям, - прокомментировала «Про Городу» директор центра. – За каждым посетителем с ограничениями здоровья закреплен наш сотрудник. Он знает о каждом своем подопечном всё: диагноз, полученные знания и профессиональные навыки, и его потребности найти ту или иную работу».

Более того, чтобы повысить показатель трудоустройства сыктывкарцев с инвалидностью (который еще пятилетку тому назад едва превышал треть от общего числа обратившихся из этой категории), коллектив центра придумал ноу-хау – электронное портфолио. Оно составляется сотрудником центра совместно с самим соискателем и направляется потенциальным работодателям.