В Коми ожидается морозная погода с небольшими снегопадами в большинстве районов 23 января

В Ухте также прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью: -24…-26 °C, днем: -17…-19 °C. Ветер юго-западный, умеренный.

По данным синоптиков, в Сыктывкаре ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночная температура воздуха составит -26…-28 °C, днем столбик термометра поднимется до -17…-19 °C. Ветер умеренный, южного и юго-западного направлений.

В Печоре будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ночная температура: -23…-25 °C, дневная: -18…-20 °C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Воркуте ожидается облачная погода, временами снег и метель. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами. Температура воздуха ночью: -18…-20 °C, днем: -16…-18 °C.

В Усинске и Инте прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, а днем умеренный снег. Температура воздуха ночью: -23…-25 °C (Усинск) и -20…-22 °C (Инта), днем: -18…-20 °C (Усинск) и -17…-19 °C (Инта). Ветер юго-западный, умеренный.

В Усть-Цильме будет облачно, ожидается снег. Температура воздуха ночью: -21…-23 °C, днем: -14…-16 °C. Ветер юго-западный и западный, умеренный.

В Вуктыле прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью: -26…-28 °C, днем: -21…-23 °C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Троицко-Печорске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью: -29…-31 °C, днем: -20…-22 °C. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Объячево ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью: -26…-28 °C, днем: -17…-19 °C. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

