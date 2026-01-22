Логотип новостного портала Прогород
61% сыктывкарцев не готовы идти на зарплатные уступки

61% сыктывкарцев не готовы идти на зарплатные уступки Фото "Про Город"

Более 40% горожан категорически отказались снижать свои зарплатные ожидания, даже если предложение работодателя не соответствует их запросам. Лишь 19% респондентов выразили готовность к компромиссу, но не более чем на 5%. В среднем, участники опроса готовы уменьшить свои финансовые запросы на 9, 5%. Об этом сообщает "Суперджоб".

Мужчины оказались несколько более гибкими в вопросах заработной платы, допустив снижение запросов в среднем на 10, 2%, в то время как женщины готовы уступить лишь 8, 8%. Однако процент абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически идентичен.

Наиболее твердую позицию заняли сыктывкарцы в возрасте от 35 до 45 лет: почти половина (48%) из них не намерены пересматривать свои зарплатные ожидания. Молодежь до 24 лет, напротив, проявляет большую склонность к компромиссам: только 25% молодых людей не готовы к снижению запросов, а 22% допускают уступку до 10%.

Опрос выявил, что среди респондентов с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей наибольшая доля тех, кто не желает уменьшать свои ожидания (47%). При этом средний процент допустимого снижения зарплаты для этой категории оказался минимальным (8, 8%).

Наличие постоянного места работы также оказывает влияние на позицию горожан. Среди трудоустроенных сыктывкарцев доля тех, кто не готов идти на уступки, выше (48%), чем среди безработных (36%).

Опрос проводился с 12 по 19 января 2026 года.

