61% сыктывкарцев не готовы идти на зарплатные уступки

Более 40% горожан категорически отказались снижать свои зарплатные ожидания, даже если предложение работодателя не соответствует их запросам. Лишь 19% респондентов выразили готовность к компромиссу, но не более чем на 5%. В среднем, участники опроса готовы уменьшить свои финансовые запросы на 9, 5%. Об этом сообщает "Суперджоб".

Мужчины оказались несколько более гибкими в вопросах заработной платы, допустив снижение запросов в среднем на 10, 2%, в то время как женщины готовы уступить лишь 8, 8%. Однако процент абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически идентичен.