Прокуратура добилась ареста подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в Коми

Прокуратура добилась ареста подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в Коми

Надзорный орган города Инты поддержала запрос следствия об избрании меры пресечения. Прокурор Инты Борис Игнатов подтвердил в суде обоснованность ходатайства следственного комитета по данному делу.

Напомним, трагедия произошла 19 января 2026 года. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь к семье погибшей, произвел два выстрела из огнестрельного оружия в голову и грудь школьницы в подъезде жилого дома. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он перенес тело убитой в пустующую квартиру на верхнем этаже и скрылся.

Основываясь на представленных материалах дела, прокурор Игнатов заявил о наличии достаточных доказательств вины обвиняемого. Он подчеркнул, что установлены все обстоятельства совершенного преступления, собраны необходимые характеристики личности обвиняемого, а также предоставлены суду документы, подтверждающие необходимость его ареста.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца, до 19 марта 2026 года. Прокуратура Инты взяла расследование уголовного дела под личный контроль.

В настоящее время прокуратура проводит проверку деятельности органов профилактики и правопорядка города Инты, чтобы оценить эффективность их работы по рассмотрению обращений как семьи погибшей девочки, так и обвиняемого.

