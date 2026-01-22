В Коми предприниматель предстанет перед судом за уклонение от налогов на сумму свыше 35 миллионов рублей
- 12:45 22 января
- Инесса Богатая
Следственный комитет по региону завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ухтинского бизнесмена, передает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год, компания, принадлежащая предпринимателю, накопила задолженность по налоговым отчислениям и страховым выплатам, превышающую 35 миллионов рублей. Зная о финансовых трудностях предприятия и начатых процедурах взыскания, владелец компании принял решение уклониться от исполнения обязательств и вывести активы.
Следствие установило, что бизнесмен умышленно скрыл средства и имущество организации на общую сумму более 13, 7 миллиона рублей, которые по закону должны были быть направлены на погашение налоговых недоимок.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую вину бизнесмена. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.
