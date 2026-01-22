В Коми в детском саду ребенок получили ожоги из-за кипятка
- 11:45 22 января
- Инесса Богатая
Инцидент случился в одном из дошкольных учреждений Сыктывдинского района, когда дети случайно задели мячом электрический чайник, принесенный воспитателем из кухни прямо в игровую комнату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка выявила серьезные упущения в обеспечении безопасности детей в учреждении. Прокуратура внесла представление в управление образования районной администрации с требованием устранить нарушения. В отношении заведующей дошкольным учреждением возбуждено административное дело по статье о нарушении требований к содержанию несовершеннолетних. Суд назначил ей штраф в размере десяти тысяч рублей.
В дополнение к этому, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании денежной компенсации морального ущерба в пользу пострадавшего ребенка. Разбирательство по данному делу продолжается.
