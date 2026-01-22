В Коми зарегистрирован случай "зацепинга"

В 2025 году на Северной железной дороге (СЖД) в республике задержали любителя экстремальной езды на поездах.

По информации из официального телеграм-канала "Телеграмма СЖД", в минувшем году зафиксировано 28 случаев опасного "зацепинга", включающего поездки на крышах, подножках и других внешних частях вагонов. Задержать удалось 17 нарушителей. Для сравнения, в 2024 году выявили всего три подобных нарушения.

Наиболее неблагополучными по "зацепингу" оказались Ярославская область (16 случаев), Вологодская (6), Архангельская (3) и Костромская (2) области. Один инцидент зарегистрирован в Республике Коми, как сообщает пресс-служба СЖД.