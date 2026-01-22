Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре молодой водитель на "Ладе" поехал на "красный" и устроил аварию

В Сыктывкаре молодой водитель на "Ладе" поехал на "красный" и устроил аварию Фото ГАИ Коми

21 января зафиксированы две аварии, в результате которых травмы получили две пассажирки легковых автомобилей. Информацию об инцидентах передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Первое происшествие случилось в 12:01. Водитель LADA Vesta, молодой человек 2003 года рождения, двигаясь по улице Почтовой, на пересечении с улицей Школьной проигнорировал красный сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Duster, который ехал на зеленый свет.

В результате столкновения пассажирка LADA получила травму колена и общую автотравму. Госпитализация не потребовалась, благодаря использованию ремня безопасности. Стаж вождения водителя LADA Vesta составляет с 2021 года.

Второе ДТП произошло в 16:55. Женщина 1988 года рождения, управляя Kia Sportage по улице Коммунистической в направлении Старовского, не соблюла безопасную дистанцию до двигавшейся впереди LADA Granta, что привело к столкновению возле дома №51 по Октябрьскому проспекту.

Пассажирка LADA получила ушиб шеи, черепно-мозговую травму и общую автотравму, но в госпитализации не нуждалась. Водитель Kia Sportage имеет водительский стаж с 2012 года.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Необходимо учитывать дорожные обстоятельства и совершать любые маневры только при условии обеспечения полной безопасности всем участникам дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми зарегистрировано около 7 тысяч случаев ОРВИ за неделю.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+