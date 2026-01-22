В Сыктывкаре молодой водитель на "Ладе" поехал на "красный" и устроил аварию

Фото ГАИ Коми

21 января зафиксированы две аварии, в результате которых травмы получили две пассажирки легковых автомобилей. Информацию об инцидентах передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД. Первое происшествие случилось в 12:01. Водитель LADA Vesta, молодой человек 2003 года рождения, двигаясь по улице Почтовой, на пересечении с улицей Школьной проигнорировал красный сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Duster, который ехал на зеленый свет.

В результате столкновения пассажирка LADA получила травму колена и общую автотравму. Госпитализация не потребовалась, благодаря использованию ремня безопасности. Стаж вождения водителя LADA Vesta составляет с 2021 года.

Второе ДТП произошло в 16:55. Женщина 1988 года рождения, управляя Kia Sportage по улице Коммунистической в направлении Старовского, не соблюла безопасную дистанцию до двигавшейся впереди LADA Granta, что привело к столкновению возле дома №51 по Октябрьскому проспекту.