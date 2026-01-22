В Сыктывкаре молодой водитель на "Ладе" поехал на "красный" и устроил аварию
21 января зафиксированы две аварии, в результате которых травмы получили две пассажирки легковых автомобилей. Информацию об инцидентах передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.
Первое происшествие случилось в 12:01. Водитель LADA Vesta, молодой человек 2003 года рождения, двигаясь по улице Почтовой, на пересечении с улицей Школьной проигнорировал красный сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Duster, который ехал на зеленый свет.
В результате столкновения пассажирка LADA получила травму колена и общую автотравму. Госпитализация не потребовалась, благодаря использованию ремня безопасности. Стаж вождения водителя LADA Vesta составляет с 2021 года.
Второе ДТП произошло в 16:55. Женщина 1988 года рождения, управляя Kia Sportage по улице Коммунистической в направлении Старовского, не соблюла безопасную дистанцию до двигавшейся впереди LADA Granta, что привело к столкновению возле дома №51 по Октябрьскому проспекту.
Пассажирка LADA получила ушиб шеи, черепно-мозговую травму и общую автотравму, но в госпитализации не нуждалась. Водитель Kia Sportage имеет водительский стаж с 2012 года.
Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Необходимо учитывать дорожные обстоятельства и совершать любые маневры только при условии обеспечения полной безопасности всем участникам дорожного движения.
