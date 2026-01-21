Логотип новостного портала Прогород
Мобильная связь и интернет МегаФона появились в восьми населенных пунктах Коми

Мобильная связь и интернет МегаФона появились в восьми населенных пунктах Коми

Инженеры МегаФона запустили устойчивый LTE-сигнал в восьми населенных пунктах Койгородского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов. Всего в локациях, где появился мобильный сигнал МегаФона, проживает около трех тысяч человек.

Скоростной интернет и качественная голосовая связь МегаФона теперь доступны в поселках Вежъю, Митрофан-Дикост, Мылва, Ягкедж, Усть-Пожег, Смолянка, а также в селе Чернутьево и деревне Бадьёльск. Это значит, что местные жители и гости населенных пунктов могут пользоваться всеми цифровыми сервисами: заказывать необходимые справки на портале «Госуслуги», записываться к врачу онлайн, в любое время общаться с близкими, проходить образовательные курсы в Сети, работать удаленно.

«Расстояние между Сыктывкаром и некоторыми из населенных пунктов, подключенных к сети 4G МегаФона, составляет 500 километров. Поэтому для местных жителей принципиально важно иметь надежный доступ в Сеть, чтобы в любой момент при необходимости получить нужную справку или первичную телемедицинскую консультацию врача, решить бытовые вопросы или связаться с родными», — отметил Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.

Часть поселков, в которых теперь есть интернет МегаФона, была основана в XX веке для проживания лесозаготовителей, другие имеют более давнюю историю. К примеру, село Чернутьево известно с начала XVII века, Бадьёльск — с середины XVIII. Эта деревня прославилась дореволюционными фотографиями жителей: сегодня фотоснимки являются бесценными документами по изучению истории края и входят в коллекцию Российского этнографического музея.
 

