Правительство Коми требует от дорожных служб и муниципалитетов слаженной работы в условиях снегопадов
- 14:30 21 января
- Инесса Богатая
Председатель Правительства Дмитрий Братыненко на совещании обозначил приоритет оперативного реагирования на обильные осадки. Он подчеркнул, что ключевым является обеспечение бесперебойного и безопасного движения как по федеральным и региональным трассам, так и внутри населенных пунктов.
Особое внимание было уделено качеству освещения дорог и тротуаров, как важной составляющей безопасности пешеходов и водителей в зимний период.
По информации пресс-службы главы республики, сейчас на дорогах региона задействован 821 единица специализированной техники. Функционируют зимние переправы и автозимники, обеспечивающие связь с отдаленными территориями.
Дмитрий Братыненко поручил вице-премьеру Эдуарду Слабикову, ответственному за дорожную сферу, провести оптимизацию размещения снегоуборочной техники, учитывая прогнозы погоды и потребности каждого района. Цель – максимально оперативное использование техники и минимизация затрат на ее переброску.
"Техника должна быть расположена так, чтобы в любом муниципалитете можно было быстро обеспечить уборку снега, исключив лишние перегоны", – заявил Братыненко.
Глава Правительства призвал руководителей муниципалитетов к немедленному реагированию на любые ситуации, вызванные снегопадами, и организации эффективной работы коммунальных служб для качественной и быстрой уборки территорий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре на дорогах в 2025 году погибли 13 человек.