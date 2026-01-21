Правительство Коми требует от дорожных служб и муниципалитетов слаженной работы в условиях снегопадов

Председатель Правительства Дмитрий Братыненко на совещании обозначил приоритет оперативного реагирования на обильные осадки. Он подчеркнул, что ключевым является обеспечение бесперебойного и безопасного движения как по федеральным и региональным трассам, так и внутри населенных пунктов.

Особое внимание было уделено качеству освещения дорог и тротуаров, как важной составляющей безопасности пешеходов и водителей в зимний период.

По информации пресс-службы главы республики, сейчас на дорогах региона задействован 821 единица специализированной техники. Функционируют зимние переправы и автозимники, обеспечивающие связь с отдаленными территориями.

Дмитрий Братыненко поручил вице-премьеру Эдуарду Слабикову, ответственному за дорожную сферу, провести оптимизацию размещения снегоуборочной техники, учитывая прогнозы погоды и потребности каждого района. Цель – максимально оперативное использование техники и минимизация затрат на ее переброску.