Глава Следственного комитета России потребовал отчет о расследовании убийства подростка в Коми
- 11:20 21 января
- Инесса Богатая
Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о развитии дела об инциденте с 14-летней девочкой в Инте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации СМИ, подозреваемый, проживающий по соседству с жертвой, лишил ее жизни и спрятал тело в пустующей квартире. Правоохранительные органы оперативно установили и задержали предполагаемого преступника.
Следственное управление СК России по Республике Коми возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть 1 (убийство). В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
Глава СК России поручил руководителю регионального управления, Андрею Исаеву, предоставить детальный отчет о продвижении расследования, включая промежуточные результаты и собранные доказательства. Данный шаг подчеркивает приоритетное внимание центрального аппарата СК к этому резонансному делу.
