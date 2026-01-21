Глава Следственного комитета России потребовал отчет о расследовании убийства подростка в Коми

Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о развитии дела об инциденте с 14-летней девочкой в Инте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СМИ, подозреваемый, проживающий по соседству с жертвой, лишил ее жизни и спрятал тело в пустующей квартире. Правоохранительные органы оперативно установили и задержали предполагаемого преступника.