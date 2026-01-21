Логотип новостного портала Прогород
В Коми 21 января подморозит до -34 градусов

Жителей региона ожидает холодная погода, преимущественно с переменной облачностью и слабым ветром, согласно прогнозам синоптиков на 21 января.

В Сыктывкаре ночью столбик термометра опустится до -23…-25 °C, днем ожидается -19…-21 °C. Осадков не предвидится.

В Ухте ночные температуры составят -29…-31 °C, дневные -25…-27 °C. Существенных осадков не ожидается.

В Печоре ночью похолодает до -32…-34 °C, днем прогнозируется -28…-30 °C. Осадки маловероятны.

В Воркуте ночью ожидается -29…-31 °C, днем температура поднимется до -21…-23 °C. Ночью без осадков, днем возможен небольшой снег.

В Усинске и Инте ночью будет -32…-34 °C и -31…-33 °C соответственно, днем -25…-27 °C и -24…-26 °C. Преимущественно без осадков.

В Усть-Цильме ночью ожидается -28…-30 °C, днем -22…-24 °C, без значительных осадков.

В Вуктыле ночная температура составит -31…-33 °C, дневная -27…-29 °C. Осадков не прогнозируется.

В Троицко-Печорске ночью ожидается -29…-31 °C, днем -24…-26 °C. Без существенных осадков.

В Объячево ночью ожидается небольшой снег, температура -19…-21°C, днем без существенных осадков, температура -19…-21°C.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми на Крещение в прорубь окунулись более 7,1 тысячи человек.

