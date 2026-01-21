В Коми на Крещение в прорубь окунулись более 7,1 тысячи человек

Фото МЧС России по Коми

Мероприятия прошли без каких-либо инцидентов, о чем проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС России. В ночь на 19 января, в праздник Крещения Господня, для верующих в регионе было организовано 42 места для купания.

Для поддержания общественного порядка и безопасности населения привлекли более 370 сотрудников оперативных служб. На местах дежурили работники МЧС России, ГКУ "СПАС-КОМИ", МКУ "ПАСС Сыктывкара", а также представители правоохранительных органов и медицинские бригады.

Приоритетное внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности в местах большого скопления людей. До наступления праздника сотрудники пожарного надзора провели превентивные проверки в церквях и на прилегающих территориях. Эксперты оценили работоспособность систем пожарной сигнализации, наличие и состояние огнетушителей, а также доступность путей экстренной эвакуации.