В Коми вынесен приговор экс-заместителю главврача районной больницы за халатность, повлекшую прерывание жизненно важной терапии для ребенка

Сысольский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал сотрудник по хозяйственной части ЦРБ. Он признан виновным за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В ходе разбирательства обвинение поддерживалось представителем районной прокуратуры.

Следствием установлено, что в марте 2024 года, после завершения ремонтных работ, ответственный работник больницы не обеспечил контроль за подключением резервной дизельной электростанции к зданию медицинского учреждения.