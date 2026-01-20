В Коми вынесен приговор экс-заместителю главврача районной больницы за халатность, повлекшую прерывание жизненно важной терапии для ребенка
- 21:45 20 января
- Инесса Богатая
Сысольский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал сотрудник по хозяйственной части ЦРБ. Он признан виновным за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В ходе разбирательства обвинение поддерживалось представителем районной прокуратуры.
Следствием установлено, что в марте 2024 года, после завершения ремонтных работ, ответственный работник больницы не обеспечил контроль за подключением резервной дизельной электростанции к зданию медицинского учреждения.
Летом 2024 года, из-за внезапного отключения центрального электроснабжения, произошел сбой в подаче кислорода, необходимого для поддержания жизни ребенка-инвалида, получавшего паллиативную помощь. Для обеспечения жизнедеятельности девочки потребовалась срочная госпитализация в отделение реанимации.
На суде бывший сотрудник ЦРБ признал свою вину в инкриминируемом деянии.
Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
