Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми вынесен приговор экс-заместителю главврача районной больницы за халатность, повлекшую прерывание жизненно важной терапии для ребенка

В Коми вынесен приговор экс-заместителю главврача районной больницы за халатность, повлекшую прерывание жизненно важной терапии для ребенкаФото "Про Город"

Сысольский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал сотрудник по хозяйственной части ЦРБ. Он признан виновным за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В ходе разбирательства обвинение поддерживалось представителем районной прокуратуры.

Следствием установлено, что в марте 2024 года, после завершения ремонтных работ, ответственный работник больницы не обеспечил контроль за подключением резервной дизельной электростанции к зданию медицинского учреждения.

Летом 2024 года, из-за внезапного отключения центрального электроснабжения, произошел сбой в подаче кислорода, необходимого для поддержания жизни ребенка-инвалида, получавшего паллиативную помощь. Для обеспечения жизнедеятельности девочки потребовалась срочная госпитализация в отделение реанимации.

На суде бывший сотрудник ЦРБ признал свою вину в инкриминируемом деянии.

Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Коми поплатилась за разжигание ненависти в интернете.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+