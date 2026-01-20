В Коми растёт число жертв наркозависимости: потребление выросло на 8% за пять лет
- 13:45 20 января
- administrator
Год от года все больше жителей Коми становятся жертвами своих слабостей. Потребление наркотиков за ушедшую пятилетку в нашей Республике выросло на 8%. На диспансерном учёте около тысячи пациентов - это те, кто настроен избавиться от зависимости. А сколько еще тех, кто остается в тени официальной статистики.
Если вы попали в зависимость и не знаете, что с этим делать, обратитесь за наркологической помощью к профессиональным медикам. В Сыктывкаре это опытные доктора в Коми республиканском наркологическом диспансере. В Воркуте и Ухте работают отделения в психиатрических больницах. В районах таких пациентов лечат в центральных больницах. Помимо реабилитационных коек на территориях муниципальных образований функционируют кабинеты психиатров-наркологов.
«Наркомания - это хроническое неизлечимое смертельное и всегда прогрессирующее заболевание. Оно затрагивает и разрушает все сферы жизни, тело, психику и пребывание в обществе», - напоминает Минздрав.
Проблема усугубляется многочисленными мифами вокруг этой темы. Многие на поводу у них либо сами попадают в среду наркоманов, либо толкают на это близких.
Итак, миф первый: якобы наркомания - не болезнь. Это самое опасное заблуждение: зависимость от наркотиков - не безвинная вредная привычка. Ведь медициной доказано, что это именно болезнь, причём одна из тяжелейших, и конкретного лекарства для её лечения пока нет.
«При наркомании возникает физиологическая зависимость от принимаемых препаратов, ведущая к распаду личности, деградации и полному разрушению организма. Привыкание возникает на биологическом уровне, ведёт к разрушению работы внутренних органов, после чего наступает физическое и психическое истощение. При таком развитии событий спасти от гибели может только специализированные и, что важно, очень длительное лечение», - подчеркнули в профильном ведомстве.
Миф второй: дескать не все наркотики опасны. На самом деле безопасных наркотиков не существует: абсолютно все по своей природе - это яды, поражающие систему органов и тканей. В особенности: центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более 10 лет. А большинство же умирают гораздо раньше. Распространены случаи, когда это происходит в течение первого же года с момента начала употребления веществ. А поскольку наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них распространены и такие болезни, которые передаются через кровь: ВИЧ, приводящий к СПИДу, гепатиты B, C и D, провоцирующие цирроз и рак печени. От этих болезней часто умирают раньше, чем произошло отравление организма непосредственно наркотиком.
Миф третий: в жизни все надо попробовать. Ну, вообще-то так говорят только те, кто заинтересован завербовать вас в сеть наркотрафика. Ведь после так называемой пробы просто за компанию вы вряд ли сможете себя остановить. Это только кажется, что наркотики открывают дверь в какой-то особенный интересный мир. На самом деле это ловушка, засасывающая вас состояние галлюцинации. И такая дверь за вами захлопнется навсегда: вы окажетесь заперты в маленькой каморке зависимости.
Миф четвёртый: прием наркотиков можно контролировать. Это не так: просто по желанию отказаться вы уже не сможете. Пережитая эйфория и удовольствие побуждают ко все новому и новому приему: вот так и закрепляется систематический характер наркомании. Причём доза раз от раза увеличивается. Когда же вы осознаете свое бессилие, окажется слишком поздно.
Миф пятый: наркотики употребляют талантливые люди, чтобы создавать свои гениальные произведения (якобы в адекватном здоровом состоянии гениальные творения не рождаются). В реальности же сильным творческим и иным деятелем наркотик для создания шедевра не требуется. Да, есть реальные примеры из жизни, когда представители богемы становились наркоманами. И это доказывает лишь одно: неумение управлять своими эмоциями и здоровым образом регулировать внутреннее состояние. Не забывайте, что каждый известный артист и музыкант в конечном итоге скончался преждевременно именно под воздействием наркотиков. Смерть не лёгкая и быстрая, а длительная и мучительная.
Миф шестой: якобы наркотики повышают настроение. На короткое время это возможно, но, как и у всего, есть обратная сторона медали. Дело в том, что когда человек перестаёт самостоятельно вырабатывать в своем организме гормоны удовольствия (дофамин, серотонин и прочие), он попадает в капкан зависимости от внешнего фактора, повышающего бодрость духа. Так вот коварным сыром в мышеловке и служит наркотик: привыкнув получать удовольствие искусственно из вне, организм деградирует и перестаёт своими силами радоваться от того, что прежде действительно поднимало настроение. А это просто общение с любимыми людьми, прогулка на природе, посещение спектакля или концерта, исполнение музыки, рисование… - словом, все то, что обычному здоровому человеку приносит радости просто так. А главное - без негативного эффекта.
Так что подумайте: стоит ли вам менять свою свободу и здоровье на мимолётные ощущения наркотического рабства? Ведь расплатой станет ваша жизнь.
Галина СЕРГЕЕВА