В Коми растёт число жертв наркозависимости: потребление выросло на 8% за пять лет

Фото "Про Город"

Год от года все больше жителей Коми становятся жертвами своих слабостей. Потребление наркотиков за ушедшую пятилетку в нашей Республике выросло на 8%. На диспансерном учёте около тысячи пациентов - это те, кто настроен избавиться от зависимости. А сколько еще тех, кто остается в тени официальной статистики.



Если вы попали в зависимость и не знаете, что с этим делать, обратитесь за наркологической помощью к профессиональным медикам. В Сыктывкаре это опытные доктора в Коми республиканском наркологическом диспансере. В Воркуте и Ухте работают отделения в психиатрических больницах. В районах таких пациентов лечат в центральных больницах. Помимо реабилитационных коек на территориях муниципальных образований функционируют кабинеты психиатров-наркологов. «Наркомания - это хроническое неизлечимое смертельное и всегда прогрессирующее заболевание. Оно затрагивает и разрушает все сферы жизни, тело, психику и пребывание в обществе», - напоминает Минздрав. Проблема усугубляется многочисленными мифами вокруг этой темы. Многие на поводу у них либо сами попадают в среду наркоманов, либо толкают на это близких.

Итак, миф первый: якобы наркомания - не болезнь. Это самое опасное заблуждение: зависимость от наркотиков - не безвинная вредная привычка. Ведь медициной доказано, что это именно болезнь, причём одна из тяжелейших, и конкретного лекарства для её лечения пока нет. «При наркомании возникает физиологическая зависимость от принимаемых препаратов, ведущая к распаду личности, деградации и полному разрушению организма. Привыкание возникает на биологическом уровне, ведёт к разрушению работы внутренних органов, после чего наступает физическое и психическое истощение. При таком развитии событий спасти от гибели может только специализированные и, что важно, очень длительное лечение», - подчеркнули в профильном ведомстве.

Миф второй: дескать не все наркотики опасны. На самом деле безопасных наркотиков не существует: абсолютно все по своей природе - это яды, поражающие систему органов и тканей. В особенности: центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более 10 лет. А большинство же умирают гораздо раньше. Распространены случаи, когда это происходит в течение первого же года с момента начала употребления веществ. А поскольку наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них распространены и такие болезни, которые передаются через кровь: ВИЧ, приводящий к СПИДу, гепатиты B, C и D, провоцирующие цирроз и рак печени. От этих болезней часто умирают раньше, чем произошло отравление организма непосредственно наркотиком.

Миф третий: в жизни все надо попробовать. Ну, вообще-то так говорят только те, кто заинтересован завербовать вас в сеть наркотрафика. Ведь после так называемой пробы просто за компанию вы вряд ли сможете себя остановить. Это только кажется, что наркотики открывают дверь в какой-то особенный интересный мир. На самом деле это ловушка, засасывающая вас состояние галлюцинации. И такая дверь за вами захлопнется навсегда: вы окажетесь заперты в маленькой каморке зависимости.