Лже-сотрудники ФСБ обманули жительницу Коми почти на пять миллионов рублей

Лже-сотрудники ФСБ обманули жительницу Коми почти на пять миллионов рублей Фото "Про Город"

В правоохранительные органы обратилась 55-летняя женщина, сообщившая о хищении денежных средств. Как выяснилось, злоумышленники использовали поддельное видеообращение и психологическое давление, чтобы убедить потерпевшую перевести им свои сбережения.

Согласно показаниям пострадавшей, в мессенджере она получила видеоролик от человека, внешне похожего на руководителя организации, в котором говорилось о проверке на террористическую защищенность и необходимости пройти опрос.

Затем с женщиной связался лже-сотрудник ФСБ, который, продемонстрировав фальшивое удостоверение, заявил о якобы зафиксированном переводе 4, 6 миллиона рублей на счета террористических организаций. Для убедительности мошенник предоставил сфабрикованное видео с благодарностью от боевиков за "финансовую помощь".

Под предлогом "секретной операции" аферист убедил жертву перевести все имеющиеся средства на "специальный счет", обещая их возврат на обновленный депозит. Женщина, находясь под психологическим воздействием, выполнила все требования злоумышленников.

В течение нескольких дней она сняла сбережения, заложила драгоценности и оформила кредит на общую сумму более 4,6 миллиона рублей. Все средства были переведены на счета, указанные мошенниками, после чего связь с ними прервалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура добилась благоустройства контейнерных площадок в одном из районов Коми.

