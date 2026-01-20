Прокуратура добилась благоустройства контейнерных площадок в одном из районов Коми

В Троицко-Печорском районе завершились работы по приведению в порядок мест сбора твердых коммунальных отходов после вмешательства надзорного органа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее прокурорская проверка выявила серьезные недостатки в содержании контейнерных площадок районного центра. К проверке привлекались эксперты в области охраны окружающей среды, санитарного надзора и жилищной инспекции. Результаты показали, что существующие площадки не соответствовали требованиям, а мусорные баки нуждались в срочной замене.