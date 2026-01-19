В Коми возместили ущерб многодетной матери, ставшей жертвой мошенников

Фото "Про Город"

Ухтинская городская прокуратура провела проверку обстоятельств уголовного дела о мошенничестве в отношении многодетной горожанки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как выяснилось в ходе следствия, в марте 2025 года женщина стала жертвой злоумышленников в сети, которые обманным путем убедили ее перечислить около 60 тысяч рублей на так называемый "защищенный счет".

Следственным путем удалось определить личность владельца счета в Архангельской области, на который поступили похищенные средства. Прокуратура инициировала судебное разбирательство с требованием к нему о возврате незаконно полученных денег, а также процентов за использование чужих денег.

В ходе судебного процесса в Котласе ответчик полностью компенсировал пострадавшей ущерб, включая проценты, на общую сумму 67 тысяч рублей. Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры, справедливость была восстановлена и многодетная мать получила законную компенсацию.