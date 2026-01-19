В Сыктывкаре школьница отдала мошенникам 57 тысяч и ювелирные украшения, поверив в легенду о "террористах"

В полицию обратился мужчина, сообщив о том, что его несовершеннолетняя дочь стала жертвой аферистов. 17-летняя девушка передала неизвестной женщине наличные сбережения в размере более 57 тысяч рублей и личные ювелирные украшения, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

Согласно заявлению потерпевшей, все началось со звонка от якобы сотрудника службы доставки, запросившего код из СМС для подтверждения заказа. После этого девушке пришло уведомление о подозрительной активности на портале "Госуслуги". Перезвонив по указанному номеру, она попала на лже-представителя ФСБ, который убедил ее в оформлении доверенности на лицо, связанное с террористами.