В Сыктывкаре школьница отдала мошенникам 57 тысяч и ювелирные украшения, поверив в легенду о "террористах"

В Сыктывкаре школьница отдала мошенникам 57 тысяч и ювелирные украшения, поверив в легенду о "террористах"Фото "Про Город"

В полицию обратился мужчина, сообщив о том, что его несовершеннолетняя дочь стала жертвой аферистов. 17-летняя девушка передала неизвестной женщине наличные сбережения в размере более 57 тысяч рублей и личные ювелирные украшения, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

Согласно заявлению потерпевшей, все началось со звонка от якобы сотрудника службы доставки, запросившего код из СМС для подтверждения заказа. После этого девушке пришло уведомление о подозрительной активности на портале "Госуслуги". Перезвонив по указанному номеру, она попала на лже-представителя ФСБ, который убедил ее в оформлении доверенности на лицо, связанное с террористами.

Под предлогом "декларирования" имущества, мошенники через видеозвонок получили информацию о наличии денег и драгоценностей в доме. Доверившись, школьница передала деньги и украшения прибывшей курьеру.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали 22-летнюю местную жительницу, выполнявшую роль курьера. Выяснилось, что она и сама пала жертвой обмана, потеряв около 2 миллионов рублей. Полученные от школьницы украшения она успела сдать в ломбард, а вырученные деньги перевела злоумышленникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что скончалась пострадавшая при инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре.

