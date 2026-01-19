В Коми волонтеры "ЛизаАлерт" разыскали 177 пропавших без вести в 2025 году

Фото "Про Город"

Поисковый отряд опубликовал статистику минувшего года, подчеркнув, что за каждой цифрой кроются человеческие судьбы и колоссальный труд добровольцев. В Сыктывкаре "ЛизаАлерт" представила годовой отчет о своей деятельности в республике. Согласно данным пресс-службы, в течение 2025 года отряд получил 270 заявок о пропаже людей. Благодаря усилиям добровольцев, удалось найти живыми 177 человек. К сожалению, 23 поисковые операции завершились трагически. Также, волонтеры помогли 18 людям воссоединиться с семьями и установили личности 22 неопознанных.

Несмотря на достигнутые успехи, поиски 19 человек продолжаются. Десять заявок были признаны ложными, а одна передана в программу "Жди меня". Волонтеры не прекращают работу по поиску пропавших, распространяя информацию, обрабатывая сигналы и выезжая на места возможных находок.

За статистическими данными скрывается огромная работа неравнодушных граждан, готовых прийти на помощь. Это ночные дежурства, обследования больших территорий и искренняя радость от успешных операций. В отряде отмечают, что такие результаты были бы невозможны без поддержки населения.