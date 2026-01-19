В Коми прокурор заставил властей выплатить компенсации детям, пострадавшим от бездомных собак
Надзорный орган Вуктыла подал иски в суд. Он требует от администрации муниципалитета выплаты компенсаций морального вреда детям, подвергшимся нападениям бездомных собак, а также матери одной из пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.
Инциденты произошли летом 2025 года. В июле на мальчика, игравшего возле дома, напала собака и укусила его. В августе жертвой агрессии стала девочка, шедшая возле школы. На нее набросились две собаки, одна из которых нанесла ей укусы. Животные не имели опознавательных знаков.
Дети испытали сильный стресс и физическую боль. Укусы оставили шрамы, а страх перед собаками преследует их до сих пор.
Суд, учитывая все обстоятельства, в том числе возраст детей, тяжесть полученных травм, их психологическое состояние, а также переживания матери, и ненадлежащее исполнение администрацией обязанностей по отлову бродячих животных, вынес решение о компенсациях.
Мальчику присуждено 45 тысяч рублей, девочке – 50 тысяч рублей, а ее матери – 10 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу.
