Лыжник из Коми завоевал "серебро" на VI этапе Кубка России

Фото ФЛГР

Мероприятие прошло в Казани 18 января. Об этом сообщает Минспорта Коми.

В воскресенье лыжники соревновались в дисциплине скиатлон на двадцатикилометровой дистанции. Триумфатором гонки стал Александр Большунов, выступающий за Татарстан. Исход борьбы за второе и третье места определил фотофиниш, где серебряную медаль завоевал Илья Семиков, лыжник из Республики Коми. Третьим стал Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область.

У женщин в скиатлоне спортсменки из Коми не смогли пробиться в тройку лидеров. Лучший результат среди них показала Ольга Царева, финишировавшая седьмой, информирует пресс-служба Министерства спорта Республики Коми.

Стоит отметить, что следующий, седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам, пройдет в нашей республике с 23 по 25 января на трассах Республиканского лыжного комплекса имени Р.П. Сметаниной.

Поддержка массового спорта, спорта высших достижений и улучшение благосостояния российских граждан соответствуют целям государственной программы "Спорт России", разработанной по директиве Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что Сыктывкар обеспечит работой нуждающихся.

