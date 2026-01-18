Сыктывкар обеспечит работой нуждающихся: город зарезервировал для них места
- 01:00 19 января
- Инесса Богатая
Администрация подписала постановление. Информация об этом появилась на официальном сайте городской мэрии.
В 2026 году 54 вакансии в 13 организациях города будут специально предназначены для безработных. Наибольшее число мест выделено в предприятии "Восторг" и Сыктывкарском водоканале – по 10 в каждом. Центр социальной помощи семье и детям и хлебокомбинат предложат по шесть вакансий.
Предприятия города готовы трудоустраивать различные категории граждан, испытывающих проблемы с поиском работы. Так, "Гидравликасервис" предоставит рабочие места для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. "Восторг" также готов принять на работу подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Девять организаций заявили о готовности трудоустроить граждан предпенсионного возраста.
Более подробная информация о списке организаций и доступных вакансиях размещена на официальном портале администрации Сыктывкара.
