Сыктывкар обеспечит работой нуждающихся: город зарезервировал для них места

Фото "Про Город"

Администрация подписала постановление. Информация об этом появилась на официальном сайте городской мэрии. В 2026 году 54 вакансии в 13 организациях города будут специально предназначены для безработных. Наибольшее число мест выделено в предприятии "Восторг" и Сыктывкарском водоканале – по 10 в каждом. Центр социальной помощи семье и детям и хлебокомбинат предложат по шесть вакансий.

Предприятия города готовы трудоустраивать различные категории граждан, испытывающих проблемы с поиском работы. Так, "Гидравликасервис" предоставит рабочие места для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. "Восторг" также готов принять на работу подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Девять организаций заявили о готовности трудоустроить граждан предпенсионного возраста.

Более подробная информация о списке организаций и доступных вакансиях размещена на официальном портале администрации Сыктывкара.