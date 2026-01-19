В Республике Коми 19 января потеплеет до -5 градусов
- 06:30 19 января
- Инесса Богатая
Фото "Про Город"
Сегодня в регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом и умеренный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -23°C, днем поднимется до -5°C.
Подробный прогноз погоды по городам Республики Коми на 19 января:
- Сыктывкар: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -8…-10 °C, днем -6…-8 °C. Ветер слабый, западный.
- Ухта: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -11…-13 °C, днем -11…-13 °C. Ветер слабый, юго-восточный.
- Печора: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -13…-15 °C, днем -13…-15 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
- Воркута: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-23 °C, днем -19…-21 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
- Усинск: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Ночью -13…-15 °C, днем -13…-15 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
- Инта: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -18…-20 °C, днем -18…-20 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
- Усть-Цильма: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -8…-10 °C, днем -8…-10 °C. Ветер слабый, переменный.
- Вуктыл: облачно с прояснениями, ночью снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -13…-15 °C, днем -13…-15 °C. Ветер слабый, юго-восточный.
- Троицко-Печорск: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -12…-14 °C, днем -12…-14 °C. Ветер слабый, юго-восточный.
- Объячево: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -8…-10 °C, днем -5…-7 °C. Ветер слабый, западный.
