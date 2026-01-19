Логотип новостного портала Прогород
В Республике Коми 19 января потеплеет до -5 градусов

В Республике Коми 19 января потеплеет до -5 градусов Фото "Про Город"

Сегодня в регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом и умеренный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -23°C, днем поднимется до -5°C.

Подробный прогноз погоды по городам Республики Коми на 19 января:

 

  • Сыктывкар: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -8…-10 °C, днем -6…-8 °C. Ветер слабый, западный.
  • Ухта: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -11…-13 °C, днем -11…-13 °C. Ветер слабый, юго-восточный.
  • Печора: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -13…-15 °C, днем -13…-15 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
  • Воркута: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-23 °C, днем -19…-21 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
  • Усинск: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Ночью -13…-15 °C, днем -13…-15 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
  • Инта: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -18…-20 °C, днем -18…-20 °C. Ветер умеренный, юго-восточный.
  • Усть-Цильма: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -8…-10 °C, днем -8…-10 °C. Ветер слабый, переменный.
  • Вуктыл: облачно с прояснениями, ночью снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -13…-15 °C, днем -13…-15 °C. Ветер слабый, юго-восточный.
  • Троицко-Печорск: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -12…-14 °C, днем -12…-14 °C. Ветер слабый, юго-восточный.
  • Объячево: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -8…-10 °C, днем -5…-7 °C. Ветер слабый, западный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми снизилось число происшествий на воде. 

