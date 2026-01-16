В Сыктывкаре определят лучших рукопашников

Около 130 атлетов съедутся в столицу Коми из разных уголков региона и Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы побороться за престижный трофей. В соревнованиях примут участие юноши и девушки разных возрастных категорий, а также мужчины от 18 лет и старше.

По словам главы Федерации рукопашного боя Коми Александра Жданова, зрителей ждут захватывающие противостояния, где спортсмены смогут продемонстрировать свое мастерство и повысить квалификацию. Особый интерес представляет обмен опытом с представителями других регионов.

В рамках спортивного события также пройдет фестиваль для самых юных любителей единоборств – мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 11 лет.

Торжественное открытие Кубка намечено на 10 утра, после чего сразу же начнутся первые бои, в которых наряду с опытными мужчинами свои силы попробуют и начинающие спортсмены.

Данное мероприятие способствует популяризации спорта и физической культуры, что соответствует целям государственной программы "Спорт России", инициированной президентом Владимиром Путиным.

