Власти Коми готовы к критике от прессы

Власти Коми по достоинству оценили роль средств массовой информации в освещении жизни региона и выразили готовность получать от прессы… конструктивную критику.

Сегодня в Администрации Главы Республики Коми состоялся торжественный прием для средств массовой информации. Он приурочен к прошедшему на днях Дню российской печати. 

По такому приятному поводу в Сыктывкар съехались главные редакторы муниципальных изданий. Свыше трех десятков «акул» пера и телеэфира перед началом мероприятия обменялись свежими новостями и расспросили друг друга о жизни, поскольку в столь солидном составе представители масс-медиа собираются всего несколько раз в году.

Сама церемония по традиции была организована в большом зале правительства на четвертом этаже. После прозвучавших гимнов России и Коми собравшимся был показан видео-ролик с итогами деятельности редакций за прошлый год, принесший целый урожай федеральных наград нашим СМИ.

Затем от лица Главы гостей поздравил с профессиональным праздником руководитель Администрации Максим Семенов. Вместо подготовленной ему в письменном виде официальной речи он решил высказаться от души - с теплотой и признанием журналистам за их объективность в работе, верность профессии и умение быстро доносить информацию до своих читателей, зрителей и слушателей. По его словам, можно строить дороги, благоустраивать городскую среду, ремонтировать социальные объекты, но только когда об этом сообщила пресса - население в курсе трудов представителей власти. Кстати, руководитель Администрации признался, что руководство региона готово воспринимать конструктивную критику от СМИ и оперативно устранить недочеты в своей работе.

Затем Максим Семенов вручил ряд госнаград, после чего официальная часть мероприятия завершилась коллективным фото на память всем его участникам. 

В ходе второй части приема состоялся небольшой концерт: перед журналистами выступили с музыкальными номерами ведущие оперные певцы нашего региона. А сами виновники торжества продолжили друг с другом общение в неформальной обстановке.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

